На южном фронте ВСУ за сутки уничтожили 46 рашистов, танки и другую технику
В южной операционной зоне оккупанты ведут боевые действия на рубежах обороны, на которые их оттеснили Вооруженные силы Украины. Новые ударные группировки на этом направлении не зафиксированы
Об этом говорится в суточном отчете оперативного командования "Юг".
Рашисты предприняли две попытки восстановить утраченное положение в районе Потемкиного, но успеха не имели. Потеряв 2 танка, 4 бронированных машины и 19 военных, враг отступил. Всего подтвержденные потери захватчиков в сутки составляют 46 рашистов, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка "Гиацинт", 2 танка Т-72 и 7 единиц другой бронированной техники. Также в Николаевской области был сбит беспилотник "Орлан-10". Нашими штурмовиками нанесен авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами – в районе Александровки.
Также ОК "Юг" сообщает о ракетном ударе по пригороду Николаева из тяжелой ствольной артиллерии и ракетному комплексу «Точка-У». Потерь и пострадавших нет, но производственной инфраструктуре нанесен существенный ущерб.
В Бериславском районе Херсонщины враг совершил внезапный авиационный налет вертолетами, выпустив 6 неуправляемых ракет. Существенных разрушений и пострадавших нет.
- Напомним, 24 июня десантники ВСУ уничтожили колонну российских КамАЗов с боеприпасами и горючим, а артиллеристы 81-й бригады уничтожили российские "ураган" и бронемашину.
- 23 июня десантники из 80-й бригады сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также подбили два вражеских БТРа и БМД.
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