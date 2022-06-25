Об этом говорится в суточном отчете оперативного командования "Юг".

Рашисты предприняли две попытки восстановить утраченное положение в районе Потемкиного, но успеха не имели. Потеряв 2 танка, 4 бронированных машины и 19 военных, враг отступил. Всего подтвержденные потери захватчиков в сутки составляют 46 рашистов, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка "Гиацинт", 2 танка Т-72 и 7 единиц другой бронированной техники. Также в Николаевской области был сбит беспилотник "Орлан-10". Нашими штурмовиками нанесен авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами – в районе Александровки.

Также ОК "Юг" сообщает о ракетном ударе по пригороду Николаева из тяжелой ствольной артиллерии и ракетному комплексу «Точка-У». Потерь и пострадавших нет, но производственной инфраструктуре нанесен существенный ущерб.

В Бериславском районе Херсонщины враг совершил внезапный авиационный налет вертолетами, выпустив 6 неуправляемых ракет. Существенных разрушений и пострадавших нет.