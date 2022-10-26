На южном фронте ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" и склад с боеприпасами

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация на южнобукском направлении, в операционной зоне Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Наносит огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль", – пишут в ОК "Юг".

После обеда российский враг атаковал позиции ВСУ с неба. Украинская авиация ответила тремя ударами по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили за сутки, 25 октября, 217 огневых задач. Ликвидировано 26 рашистов.

ВСУ уничтожили 4 миномета, зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 единиц авто-бронетехники и склад с боеприпасами. Остальные потери еще разведываются.

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