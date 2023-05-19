На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили САУ "Гвоздика", расположенные на левобережной Херсонщине и используемые для обстрела правобережья.

Также уничтожены 12 россиян, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и российский склад боеприпасов.

"Враг активизирует воздушную разведку на Николаевском направлении. Несколько дней подряд мы уничтожаем беспилотных шпионов и за прошедшие сутки также отминусовали "Орлан-10" на Николаевщине", - пишет ОК.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки, 18 мая, российский враг совершил более полусотни артиллерийских обстрелов правобережья, в частности дважды напомнил о себе в акватории Днепро-Бугского лимана.

В Черном море корабельная группировка врага состоит из 8 единиц, подводный ракетоноситель заведен в пункт базирования. Наизготовку остаются 3 надводных ракетоносителя, с суммарным залпом около 20 "калибров".