На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами
Украинские военные продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили САУ "Гвоздика", расположенные на левобережной Херсонщине и используемые для обстрела правобережья.
Также уничтожены 12 россиян, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и российский склад боеприпасов.
"Враг активизирует воздушную разведку на Николаевском направлении. Несколько дней подряд мы уничтожаем беспилотных шпионов и за прошедшие сутки также отминусовали "Орлан-10" на Николаевщине", - пишет ОК.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки, 18 мая, российский враг совершил более полусотни артиллерийских обстрелов правобережья, в частности дважды напомнил о себе в акватории Днепро-Бугского лимана.
В Черном море корабельная группировка врага состоит из 8 единиц, подводный ракетоноситель заведен в пункт базирования. Наизготовку остаются 3 надводных ракетоносителя, с суммарным залпом около 20 "калибров".
- По состоянию на утро пятницы, 19 мая, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 201 760 военных погибшими, 1011 крылатых ракет и 3210 артиллерийских систем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное