Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами

На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами

19 мая, 2023 пятница
17:57
Война с Россией

Украинские военные продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили САУ "Гвоздика", расположенные на левобережной Херсонщине и используемые для обстрела правобережья.

Также уничтожены 12 россиян, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и российский склад боеприпасов.

"Враг активизирует воздушную разведку на Николаевском направлении. Несколько дней подряд мы уничтожаем беспилотных шпионов и за прошедшие сутки также отминусовали "Орлан-10" на Николаевщине", - пишет ОК.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки, 18 мая, российский враг совершил более полусотни артиллерийских обстрелов правобережья, в частности дважды напомнил о себе в акватории Днепро-Бугского лимана.

В Черном море корабельная группировка врага состоит из 8 единиц, подводный ракетоноситель заведен в пункт базирования. Наизготовку остаются 3 надводных ракетоносителя, с суммарным залпом около 20 "калибров".

  • По состоянию на утро пятницы, 19 мая, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 201 760 военных погибшими, 1011 крылатых ракет и 3210 артиллерийских систем.
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
оккупированные территории
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
Євген Пригожин
18 мая, 2023 четверг
Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
Кислиця
18 мая, 2023 четверг
Россия собирает Совбез, чтобы обжаловать ущерб Украиной ракет, - постпред в ООН Кислица
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
18 мая, 2023 четверг
Ученых, разработавших "Кинжал", в России посадили за госизмену
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
18:55
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" победил "Верес","Днепр-1" переиграл "Колос", а "Ворскла" лучше "Кривбасса". Расписание 27-го тура
18:23
Эксклюзив
Жеваго утверждает, что не давал взяток судьям ВС: официальное письмо в НАБУ и САП
18:20
В Сумской области в результате атаки российских дронов погибли трое работников облэнерго
18:19
"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов
18:08
OPINION
Памяти гетмана Павла Скоропадского
18:03
Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!
17:50
Алексей Резников
Россияне за сутки тратят 25-30 тысяч снарядов разного калибра, - Резников
17:38
НАБУ
НАБУ объявило нардепу от СН Ольге Саладухе подозрение в недостоверном декларировании
17:37
Усик проигнорирует и не приедет на бой Ломаченко - Хейни
17:26
НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ
17:25
В Польше нашли боеголовку российской ракеты, пролежавшей там 6 месяцев
17:19
Обновлено
Россия объявила в розыск гаагского прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина
17:15
США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию
17:15
Эксклюзив
Усиление ВМС Украины – единственная гарантия работы зернового соглашения, - нардеп Клименко
17:13
В Крыму оккупанты предлагают штрафовать за информацию о расположении военных объектов
17:04
Обновлено
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом
17:03
Кабмин
Кабмин одобрил привлечение гранта от МБРР на $1,2 млрд: деньги направят на зарплаты и соцпомощь
17:03
Эксклюзив
Задача Китая - заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко
17:01
Анонс
На одном из выездов нас встречали истребители: о поездках на восток и гуманитарная помощь гражданским
16:59
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 600 человек
16:54
Авиакомпания "Новой почты" совершила свой первый рейс из Латвии в Польшу
16:50
Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными, - Резников
16:50
Россия перемещает вертолеты из Бердянска в Мариуполь, - Андрющенко
16:48
В Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, блокировавших дороги
16:42
В Каннах на кинофестивале презентовали фильм MURALS о временной оккупации Киевщины
16:33
В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом
16:27
Вагнеровцу и боевику группировки "Шторм" вынесен приговор за атаку Бахмута
16:22
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:19
Greenpeace
Greenpeace признали в России "нежелательной организацией"
16:07
Эксклюзив
До конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия, - бывший военный прокурор Чумак
16:04
OPINION
Расходы на восстановление инфраструктуры и экономики после ракетного террора в несколько раз превысили сумму замороженных активов РФ
15:52
"Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины": Писториус призвал не уменьшать военную помощь
15:49
В Каховке россияне ищут в машинах мирных жителей устройства радиоэлектронной борьбы
15:46
Россия покупает через Казахстан чипы и беспилотники для войны в Украине на миллионы долларов, - расследование
15:45
Президент Сирии Асад впервые с начала войны в стране посетит саммит Лиги арабских государств
15:25
Где будет дождь в выходные: прогноз погоды в Украине на 20-21 мая от Наталки Диденко
15:24
На Азовском побережье оккупанты захватывают отели, готовясь к курортному сезону, - мэр Федоров
15:18
Перепутала с ирландским актером: в оккупированном Крыму пенсионерка донесла в полицию на девушку с татуировкой "Бандеры"
14:45
мост Патона
Стоял на мосту Патона: на Киевщине области полиция спасла мужчину от самоубийства
14:44
TikTok подал в суд на штат Монтана, запретивший платформу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV