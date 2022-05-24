На южном фронте враг усилил авиаудары и готовится к наступлению, подтягивая резервы из Крыма, - Генштаб

Об этом сообщают в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

Велись обстрелы из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и контрбатарейная борьба.

Российские захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка. Принимают меры по инженерному и логистическому обеспечению своих войск.

На временно оккупированной территории АР Крым противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины, отмечают в Генштабе.

Напомним, наступление из Беларуси может возобновиться в любой момент, - боец ВСУ Кабакаев

С 23 мая Госпогранслужба установила дополнительные режимные ограничения в Киевской, Житомирской и Ривненской областях

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