Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник идет в глухую оборону и пытается рассредоточиться. Оборона в шахматном порядке строится для прикрытия отхода, оккупанты планируют отступление. С севера на юг враг проводит некоторые оборонные мероприятия. Россияне уже видят общие контуры наших наступательных действий и вероятную линию фронта. Поэтому на южном фронте однозначно никаких наступательных действий со стороны врага не произойдет", – подчеркнул Свитан.

По словам военного эксперта, на Донецком и Луганском фронтах у врага осталось боевого азарта еще на несколько недель.

"У противника еще осталось определенное количество сил и техники на восточном фронте. К концу месяца россияне все используют, а дальше войдут в глухую оборону. Противник будет удерживать наши контрнаступательные действия по направлениям, которые будут определены нашим Генштабом", - отметил Свитан.