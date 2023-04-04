Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На южном фронте враг идет в глухую оборону для прикрытия своего отступления, – военный эксперт Свитан
Эксклюзив

На южном фронте враг идет в глухую оборону для прикрытия своего отступления, – военный эксперт Свитан

4 апреля, 2023 вторник
19:00
война с Россией

Военный лётчик-инструктор, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что прорыва обороны ВСУ и наступления со стороны врага на южном фронте не произойдет

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник идет в глухую оборону и пытается рассредоточиться. Оборона в шахматном порядке строится для прикрытия отхода, оккупанты планируют отступление. С севера на юг враг проводит некоторые оборонные мероприятия. Россияне уже видят общие контуры наших наступательных действий и вероятную линию фронта. Поэтому на южном фронте однозначно никаких наступательных действий со стороны врага не произойдет", – подчеркнул Свитан.

По словам военного эксперта, на Донецком и Луганском фронтах у врага осталось боевого азарта еще на несколько недель.

"У противника еще осталось определенное количество сил и техники на восточном фронте. К концу месяца россияне все используют, а дальше войдут в глухую оборону. Противник будет удерживать наши контрнаступательные действия по направлениям, которые будут определены нашим Генштабом", - отметил Свитан.

  • Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Херсонщины россияне составляют списки добровольцев, готовых "эвакуироваться" в Крым или в РФ, первыми будут вывозить женщин и детей.
  • Российские оккупанты-террористы планируют ликвидировать предателей Украины во время отступления из Васильевки на Запорожье
Видео
Новости
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
Читайте также:
2 апреля, 2023 воскресенье
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 19-го тура
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Автор Антин Борковский
2 апреля, 2023 воскресенье
После визита Си Цзиньпина в Россию Запад окончательно понял, что это война за его будущее, - Пионтковский
Петро Порошенко
2 апреля, 2023 воскресенье
"Тайное оружие": военные прокомментировали мобильные бани, которые привез Порошенко с волонтерами
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.83
  • EUR
    Покупка 39.94
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 апреля
20:08
OPINION
Кого на самом деле поразил ПТСР?
19:52
Чехия приняла около 500 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабной войны, – временно поверенный Усатый
19:42
"На 100% поддерживаю внешнюю политику ЕС по РФ": Новоизбранный президент Черногории Милатович
19:26
Кабмин провел кадровые ротации в министерствах
19:08
Российские истребители нанесли авиаудар по Черниговщине: загорелся частный дом
19:00
Обзор
Победные новости 405-го дня войны: большие потери россиян возле Бахмута и запрет УПЦ МП в Хмельницкой области
18:56
Оккупанты под видом коммунальных проверок заселяют военных во временно покинувшие владельцами помещения — Генштаб
18:49
Пентагон
США объявили о новом пакете военной помощи на $2,6 млрд для Украины
18:41
"Грузия находится на распутье": содокладчики ПАСЕ о перспективах интеграции страны в ЕС
18:40
Украинское правительство прекратило действие соглашения с Беларусью о сотрудничестве в туризме
18:32
Эксклюзив
Еспресо
Если власть признает ошибку, мы узнаем, когда Еспресо вернут в цифровой эфир, - главная редактор канала Равва
18:25
Литва предлагает ввести против Росатома санкции, которые будут содержать исключения для Венгрии, - Reuters
18:23
На Запорожье российские оккупанты минируют поля, - мэр Мелитополя
18:12
Эксклюзив
Ярослав Железняк
АРМА нужно ликвидировать, - нардеп Железняк
18:08
Генасамблея ООН
Совет ООН по правам человека осудил депортацию Россией детей с временно оккупированных территорий Украины
18:08
По очереди насиловали жительницу Харьковщины: СБУ собрала доказательства военного преступления трех военных РФ
18:00
OPINION
Как выглядит титул "города-герои" на фоне декоммунизации
17:57
Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в РФ
17:57
"Провожаем в НАТО": российские хакеры заявили, что они ответственны за кибератаку на парламент Финляндии
17:38
Пропаганда РФ активизировала распространение фейков о повестках и призывах в Украине, - Маляр
17:33
После вступления Финляндии в НАТО Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции
17:30
Вступление Украины в НАТО и наращивание производства боеприпасов для успешного контрнаступления: Кулеба встретился со Столтенбергом в Брюсселе
17:29
Глава МИД Литвы призвал НАТО серьезно отнестись к ядерной угрозе в Беларуси
17:24
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:14
"Надеемся, что Вильнюсский саммит приблизит Украину к вступлению в Альянс": Зеленский поздравил Финляндию с членством в НАТО
17:05
Украинский фильм "Мавка. Лесная песня" стал лидером просмотров во Франции
16:57
Армия РФ обстреляла из "градов" Украинск на Донетчине: повреждены жилые дома
16:51
РФ снова применила химическое оружие в Донецкой области
16:47
Из-за разрушения шлюза на пруду в Краматорске подтоплено около 260 жилых домов
16:46
На территории Беларуси на учениях находятся более 4 тыс. военных РФ, – ГПСУ
16:39
Эксклюзив
Запад понял, что артиллерия вернула себе статус "бога войны" – маховик отрасли раскручивается, – главред Defense Express Катков
16:38
До 12 лет за решеткой светит коллаборантам, которые возглавляли Снегиревку во время временной оккупации
16:33
В Житомирской области пограничники поймали российского агента
16:29
В Энергодаре оккупанты похищают сотрудников ЗАЭС для "профилактических бесед" в застенках, – ЦНС
16:23
Эксклюзив
В ближайшие недели ВСУ начнут выжигать российские тылы, – военный эксперт Свитан
16:22
Во временно оккупированном Крыму задержали пенсионерку за проукраинские надписи на заборе
16:15
В Херсонской области обнаружили тела трех человек, погибших в результате обстрелов осенью прошлого года
16:11
Иран
В США обсуждают вероятность ослабления санкций против Ирана в обмен на заморозку ядерной программы, - Axios
16:04
Китай заявил о готовности взаимодействовать с ЕС ради политического урегулирования "кризиса в Украине"
16:02
OPINION
Война люстрировала многих старых кумиров
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV