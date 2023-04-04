На южном фронте враг идет в глухую оборону для прикрытия своего отступления, – военный эксперт Свитан
Военный лётчик-инструктор, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что прорыва обороны ВСУ и наступления со стороны врага на южном фронте не произойдет
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник идет в глухую оборону и пытается рассредоточиться. Оборона в шахматном порядке строится для прикрытия отхода, оккупанты планируют отступление. С севера на юг враг проводит некоторые оборонные мероприятия. Россияне уже видят общие контуры наших наступательных действий и вероятную линию фронта. Поэтому на южном фронте однозначно никаких наступательных действий со стороны врага не произойдет", – подчеркнул Свитан.
По словам военного эксперта, на Донецком и Луганском фронтах у врага осталось боевого азарта еще на несколько недель.
"У противника еще осталось определенное количество сил и техники на восточном фронте. К концу месяца россияне все используют, а дальше войдут в глухую оборону. Противник будет удерживать наши контрнаступательные действия по направлениям, которые будут определены нашим Генштабом", - отметил Свитан.
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