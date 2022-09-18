На южном фронте русский взвод с танками пошел в наступление, ВСУ отразили штурм
Российские войска пытались атаковать позиции ВСУ силами взвода, танков Т-72 и другой бронированной техники, однако наша оборона сумела отразить штурм оккупантов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация на южнобукском направлении, в нашей операционной зоне, стабильно напряженная, но контролируется Силами обороны. Противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако, не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения. Снова силами к взводу при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, проводил штурмовые действия, но успеха не имел, потеряв две боевые машины десанта и треть живой силы, отступил", - пишут в "Юге".
В течение дня, 17 сентября, российский враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по позициям ВСУ и территориальным общинам вдоль линии фронта.
За сутки, 17 сентября, украинская авиация нанесла 3 удара по россиянам. Уничтожены 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач. ВСУ убили 62 рашиста и уничтожили 5 единиц бронированной техники.
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