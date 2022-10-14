На южном фронте произошло стрелковое сражение между ВСУ и ДРГ. Россияне с потерями отступили

Об этом ОК "Юг" сообщило в facebook.

"Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, как попытки разоблачить наши позиции. Так, сегодня днем ДРГ противника вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери - есть погибшие и раненые - и отступил", - рассказали в "Юге" ".

В оперативном командовании также отметили, что ситуация на южнобузском направлении – стабильно сложная, но контролируемая.

За сутки, 13 октября, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

"Результатами стало уничтожение двух реактивных систем залпового огня "Ураган", их младшего брата - "Града" и старшего - тяжелой огнеметной системы "Сонцепек", станции радиоэлектронной борьбы, двух 120 мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35-ой армии", - говорится в возведении "Юга".

Вечером, 13 октября, украинская ПВО сбила российскую крылатую ракету, направленную по Одесской области.

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