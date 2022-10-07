Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В течение дня враг совершил 3 боевых столкновения с Силами обороны. Попытка штурмовых действий по направлению Зеленый Гай - Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП была отбита, враг с потерями отступил. Выход диверсионно-разведывательной группы и атака наших позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка имели успех. Враг был вынужден отступать, понеся существенные потери", - говорится в отчете.

В ОК отметили, что ситуация на южном фронте остается "стабильно сложной". Россияне в большинстве своем ведут оборонительные действия и пытаются удержать оккупированные территории в Херсонской и Николаевской областях.

Посредством беспилотников россияне пытаются уточнять позиции ВСУ. В Бериславском и Николаевском районах были сбиты 6 "разведчиков" типа "Орлан-10" и один "Махаджер-6".

В оперативном командовании "Юг" предупредили украинцев, что через день рождения Владимира Путина – 7 октября Россия может устроить массированные атаки по регионам Украины.

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