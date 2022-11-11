На южном фронте артиллерия ВСУ уничтожает логистику и систему управления оккупантов
В оперативном командовании "Юг" отчитались, что артиллерия ВСУ выполнила более полусотни задач - уничтожает логистику и систему управления оккупантов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинская тактическая авиация нанесла 2 удара по местам дислокации оккупантов и техники. За сутки, 10 ноября, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более полусотни задач. ВСУ продолжают уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.
"Подтвержденные потери врага составляют 50 рашистов в пункте компактного проживания и удобного поражения, еще двумя рашистами пополнен обменный фонд", - говорится в отчете "Юга".
Украинские подразделения уничтожили 3 танка и самоходную гаубицу "Мста-С", демилитаризовано 11 единиц другой автобронетехники.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.
- В четверг, 10 ноября, российский агрессор ударил по Днепропетровской области из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии.
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