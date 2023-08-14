Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она указала. что за прошедшую и на конец позапрошлой недели враг активизировался именно на Купянском и Лиманском направлениях – это была реакция россиян на успешное продвижение сил обороны на Бахмутском направлении по южному флангу.

Там, по словам Маляр, за прошедшую неделю уволено 3 кв. км. В целом же на южном фланге Бахмутского направления деоккупировано уже 40 кв. км украинской территории. Основные бои на этой неделе на этом направлении шли в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Там российские военные пытались вернуть утраченные позиции.

Ситуация на востоке: мощные бои продолжаются на Купянском и Лиманском направлениях

Как отметила заместитель министра обороны, врагу важно было отвращать украинские силы по другим направлениям и усложнять ситуацию таким образом, чтобы ВСУ не могли концентрироваться для наступления на Бахмутском направлении.

За эти полторы недели Вооруженные силы Украины ощутимо снизили мощность врага на Лиманском и Купянском направлениях.

"Если проанализировать количество обстрелов там, то на первый взгляд кажется, что это количество на прошлой неделе уменьшилось. Но на самом деле это не говорит о том, что враг отступил от своих планов. Это говорит о том, что мы ощутимо ослабили его наступательный потенциал", - подчеркнула Маляр.

Да, на Лиманском направлении россияне пытаются вытеснить наши войска из Серебрянского леса, но им это не удается. На Купянском враг увеличивает минно-взрывные заграждения вдоль границы и ищет слабые места ВСУ. Пока идет мощный поединок, врагу не удается продвигаться.

Очень сложная ситуация на востоке происходит в направлениях Марьянки и Авдеевки: россияне пытаются взять под контроль Марьинку и оцепить Авдеевку. Наши воины мужественно отстаивают эти направления с лета прошлого года, но ситуация там крайне сложная.

Украинские военные преуспевают в Урожайном на южном фронте

На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступление сил обороны. На этой неделе шли бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи. Кроме того, по словам Маляр, ВСУ имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.

"Надо сказать, что на юге наши Вооруженные силы сталкиваются с очень серьезным сопротивлением врага. Если составить количество обстрелов на юге и на востоке за прошедшую неделю, будет около 10 000. И это сплошной артиллерийский и минометный огонь со стороны врага", - добавила министра обороны.