На Южнобужском направлении россияне за сутки втрое увеличили количество обстрелов
На Южнобужском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, за текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Режим самопровозглашенного президента республики Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие. При этом формирование наступательной группировки не отмечено, угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет", – говорится в сообщении.
На других направлениях противник совершал обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье;
на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка;
на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка;
на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк;
на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, огневое поражение было нанесено в районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Зализничное, Белогорье, Времовка, Дорожнянка, Темировка и Червоное.
На Южнобужском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. За текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за минувшие сутки. Кроме позиций наших войск, огневое воздействие испытали и населенные пункты. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.
Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, по состоянию на 9 октября действовавшая на Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника от 150-й мотострелковой дивизии, состоявшая преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими.
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