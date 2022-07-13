На юго-западе Франции бушуют лесные пожары: сгорело более 1700 га, эвакуируют туристов

Об этом сообщает Reuters.

Огонь охватил более 1000 гектаров вокруг города Ландирас, к югу от Бордо. Там перекрыли дороги и эвакуировали около 500 человек.

Второй пожар, бушующий у побережья Атлантического океана, неподалеку от знаменитой Дюны дю Пила (наивысшей песчаной дюны в Европе), уже сжег 700 га. Из окрестных кемпингов эвакуировали 6 тысяч человек, большинство из которых – туристы. Всех туристов доставили в выставочный и торговый центры в Ла-Тест-де-Бюш.

Пожары тушат около 600 пожарных с помощью 6 гидробомбардировщиков. Как добавляют местные власти Жиронда, они ожидают национального подкрепления.

Кроме того, в канун Дня взятия Бастилии префектура Жиронда запретила до 18 июля использование любых фейерверков в городах и селах, расположенных вблизи лесов.

Чехия поможет Украине оценить экологический ущерб, нанесенный войной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb