На юго-западе Франции бушуют лесные пожары: сгорело более 1700 га, эвакуируют туристов
Из-за двух масштабных пожаров на юго-западе Франции сгорели более 1700 га лесов
Об этом сообщает Reuters.
Огонь охватил более 1000 гектаров вокруг города Ландирас, к югу от Бордо. Там перекрыли дороги и эвакуировали около 500 человек.
Второй пожар, бушующий у побережья Атлантического океана, неподалеку от знаменитой Дюны дю Пила (наивысшей песчаной дюны в Европе), уже сжег 700 га. Из окрестных кемпингов эвакуировали 6 тысяч человек, большинство из которых – туристы. Всех туристов доставили в выставочный и торговый центры в Ла-Тест-де-Бюш.
Пожары тушат около 600 пожарных с помощью 6 гидробомбардировщиков. Как добавляют местные власти Жиронда, они ожидают национального подкрепления.
Кроме того, в канун Дня взятия Бастилии префектура Жиронда запретила до 18 июля использование любых фейерверков в городах и селах, расположенных вблизи лесов.
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