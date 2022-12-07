Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк.

"Сейчас у них происходит броуновское перемешивание того, что есть. Личный состав, который сейчас у них на южном направлении, они пытаются сформировать более мощные подразделения и отправить их на стратегические для себя направления, где особенно горячо. Но их достаточно для того, чтобы распределить силы и частично оставить на Юге"– говорит Гуменюк.

По данным руководителя пресс-центра, во временно оккупированный Крым российские захватчики пытаются перемещать коллаборационные власти, а также располагают подразделения, которые будут использовать в качестве дополнительных сил.

Кроме того, ВСУ контролирует поставки российской армии на Юге Украины.

"То, что мы установили огневой контроль над логистическими путями, усложняет их дополнительную логистику. Именно поэтому они пытаются дополнительно переформатировать подразделения и выискивать места их расположения так, чтобы хоть что-то можно было подтянуть… обеспечение войск", – добавила Гуменюк.

4 декабря россияне обстреляли Херсон: поврежден многоквартирный дом

5 декабря командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов отметил, что уже есть поднятые украинские флаги на левом берегу Днепра.

В ОК "Юг" предположили, что Россия хочет использовать иранские дроны для ударов по украинской инфраструктуре.

Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" подчеркнула, что враг применяет террористическую тактику, пытаясь огневым способом держать контроль над правым берегом.