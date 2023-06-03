На юге Японии свирепствует тайфун Мавар: эвакуируют 2 млн человек, есть пропавшие без вести
Тайфун Мавар свирепствует в южной части Японии, вызвав локальные подтопления и сбои в работе общественного транспорта
Об этом сообщает Japan Today.
Сильный дождь с ветром нарушил транспортное сообщение, из которых было отменено много рейсов скоростных поездов, также заблокирована работа аэропортов в южной префектуре Японии Окинава.
В префектуре Вакаяма полиция и пожарные разыскивают людей, которые, как считается, были смыты водой у реки и на затопленной дороге, до сих пор не найдены. Женщина в возрасте 80 лет также получила травмы, упав при попытке эвакуации. В префектурах Гифу, Сидзуока, Аити и Миэ по крайней мере 2 млн. человек было рекомендовано временно покинуть свое жилье и эвакуироваться.
Японское метеорологическое агентство сообщило о рекордных осадках: в некоторых районах за три часа выпало более 290 миллиметров. Сообщается, что сильный дождь продолжится в субботу, повысив риск оползней и разливов рек.
- Напомним, в сентябре 2022 года тайфун поразил центральную Японию: два человека погибли, около 120 тыс. домохозяйств остались без света.
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