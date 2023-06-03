Об этом сообщает Japan Today.

Сильный дождь с ветром нарушил транспортное сообщение, из которых было отменено много рейсов скоростных поездов, также заблокирована работа аэропортов в южной префектуре Японии Окинава.

В префектуре Вакаяма полиция и пожарные разыскивают людей, которые, как считается, были смыты водой у реки и на затопленной дороге, до сих пор не найдены. Женщина в возрасте 80 лет также получила травмы, упав при попытке эвакуации. В префектурах Гифу, Сидзуока, Аити и Миэ по крайней мере 2 млн. человек было рекомендовано временно покинуть свое жилье и эвакуироваться.

Японское метеорологическое агентство сообщило о рекордных осадках: в некоторых районах за три часа выпало более 290 миллиметров. Сообщается, что сильный дождь продолжится в субботу, повысив риск оползней и разливов рек.