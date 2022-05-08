На Юге ВСУ за сутки уничтожили 80 оккупантов и 10 единиц техники РФ: поражено 120 целей противника
За сутки 7 мая украинские военные на Юге уничтожили 80 оккупантов и 10 единиц техники РФ, а также нанесли поражение более 120 целям противника
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"Наши силы обороны нанесены поражение более 120 целей противника. Общие же потери оккупантов за эти сутки составляют 80 рашистов и 10 единиц техники: катерный склад, зенитно-ракетный комплекс "Тор", сбитый утром над Одесщиной ударный беспилотник-разведчик "Форпо" машину десанта и 3 гаубицы. А в районе Станислава, на Херсонщине, враг лишен еще и состава боеприпасов", - говорится в отчете ВСУ.
В течение дня враг на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях активности не проявлял. Однако артиллерийские и минометные обстрелы, а также ракетные удары не прекращались.
В течение суток по Николаевской области выпущено 4 крылатых ракеты, трижды атакован Николаев и пригород реактивными системами залпового огня "Смерч".
"Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес, и культурное наследие, и самое ценное – человеческие жизни. К сожалению, есть пострадавшие", - подчеркнули в ВСУ.
Одещина 7 мая атакована 10 крылатыми ракетами. 4 – в области, 6 – по самой Одессе. Есть попадание в частное предприятие по изготовлению мебели, в жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома рядом. Еще две ракеты снова нанесли поражение ранее поврежденной взлетно-посадочной полосы и в привод управления полетами Одесского аэропорта.
"В преддверии значимого Дня памяти и примирения, призываем помнить о мерах безопасности, не нарушать установленные нормы и ограничения комендантского часа, избегать массовых скоплений людей, быть бдительными и уверенными в силах обороны.
Наша сила в единстве! Победа за нами!", - обратились к украинцам.
- Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины в субботу, 7 мая 2022 года, продемонстрировало уничтожение российской военной цели у временно оккупированного острова Змеиный.
- В последнее время это уже не первое уничтожение украинскими "байрактарами" крупных российских катеров и установленной захватчиками системы ПВО на острове Змеиный.
- В субботу, 7 мая, противовоздушная оборона Украины уничтожила 1 вертолет , 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты РФ.
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