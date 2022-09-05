Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

"Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 рашиста, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотный разведчик "Элерон-10". вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35-й армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады Николаев Бериславском районах соответственно", - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ на Юге нанесла 21 удар по враждебным позициям и логистическим объектам.

"Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, нашей авиацией нанесен двадцать один удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем", - сообщает ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 сентября россияне за время полномасштабного вторжения потеряли 2049 танков, 236 самолетов, 206 вертолетов и около 49 500 своих военных убитыми .

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