На Юге ВСУ выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям врага.
На южных рубежах защиты украинские военные выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям врага
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Враг продолжает обороны действия, оставляет блокпосты на оккупированной территории, перераспределяет силы и средства, перемещает колонны техники, выставляет бетонные доты, укрепляет существующие рубежи и обустраивает новые. Продолжается контрбатарейная борьба, обстреливаются территории вдоль линии фронта, применением РСЗО, танков.С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии противник достаточно активно применяет беспилотные летательные аппараты-разведчики", - говорится в сообщении.
Украинская авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в том числе в крытом ангаре.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.
Уничтожены 32 кафира, танк и еще 9 единиц другой автобронетехники. В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены 2 склада с боеприпасами.
Также в своде отмечено, что в Черном море функционирование зерновых коридоров продолжается по плану Стамбульского координационного центра.
Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, в настоящее время без боеспособного ракетоносителя.
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