На юге ВСУ ведут активные наступательные действия сразу по нескольким направлениям, - Минобороны

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага. На юге наши войска ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу", - пишет Маляр.

В Минобороны отчитались о тактическом успехе практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге.

"Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сегодня до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск. На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое влияние", - говорится в сообщении.

На направлениях, где мы в обороне, ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться. На востоке Силы обороны Украины ведутся как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

Россияне пытаются вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, ведут штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности, на Лиманском.

"На Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны. На востоке противник сейчас содержит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения по другим направлениям", - сообщает Минобороны.