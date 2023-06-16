На юге ВСУ ведут активные наступательные действия сразу по нескольким направлениям, - Минобороны
По состоянию на вечер пятницы, 16 июня, известно, что украинские защитники на юге ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага. На юге наши войска ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу", - пишет Маляр.
В Минобороны отчитались о тактическом успехе практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге.
"Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сегодня до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск. На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое влияние", - говорится в сообщении.
На направлениях, где мы в обороне, ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться. На востоке Силы обороны Украины ведутся как оборонительные, так и контрнаступательные действия.
Россияне пытаются вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, ведут штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности, на Лиманском.
"На Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны. На востоке противник сейчас содержит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения по другим направлениям", - сообщает Минобороны.
- Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские воины в районе Кременной в Луганской области могли ликвидировать около 100 оккупантов, еще столько же ранили.
- 15 июня сообщалось, что Силы обороны продвигаются по восточному и южному направлениям фронта. Возле Угледара Донецкой области удалось продвинуться до 1 км. На Запорожском направлении за неделю освобождены 7 сел.
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