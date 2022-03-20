На Юге ВСУ уничтожили российскую технику и военных Черноморского флота РФ, большинство из которых изменило Украине

Об этом сообщило Минобороны .



"Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ встретили вторжение российских оккупантов в южных областях Украины", - отметили в министерстве.



На фото запечатлены вооружения и военная техника, снаряжение, личные и служебные документы, а также тела убитых военных 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота ВМФ РФ.



"Эта военная часть дислоцирована в селе Перевальное, ТОТ АР Крым, и подавляющее большинство уничтоженных в прямом смысле чудовищ, - являются предателями Военной присяги и всего украинского народа. Правосудие над перебежчиками совершили десантники из Галиции, разорвав их подразделения", - подчеркнули в Минобороны. .

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