На Юге ВСУ уничтожили понтонную переправу врага, склад боеприпасов, 75 рашистов и около 20 единиц техники.
ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Беляевке и паромную переправу в районе Львовского Херсонской области
Об этом в фейсбуке сообщает ОК "Юг"
"По подтвержденным результатам "длинная армия" сократилась на 75 рашистов, 9 танков Т-72, 2 гаубицы "Мста-Б", 8 единиц автобронетехники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наша авиация нанесла 7 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.
В течение дня россияне нанесли 5 авиационных ударов и 1 ракетный.
На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находится 3 надводных носителя высокоточного оружия оккупантов, суммарным залпом 24 крылатых ракет морского базирования "Калибр".
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