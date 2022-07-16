На юге ВСУ уничтожили около полусотни захватчиков, восемь гаубиц и более 20 единиц техники
Украинские защитники за прошедший день уничтожили 47 российских агрессоров, а также значительное количество военной техники, в том числе восемь гаубиц
Об этом в Фейсбуке сообщает Оперативное командование "Юг".
"Дважды за день пара наших штурмовиков была атакована вражеским истребителем Су-35, ракетами «воздух – воздух» над Херсонщиной. Но ни в коем случае наших потерь не допущено. Наши штурмовики дважды сумели нанести удар по скоплению личного состава и техники противника в районе Новогригоровки и Броду Давида", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что парой вертолетов Ка-52 враг пытался нанести огневое поражение по позициям ВСУ в Каховском районе. Удачи не было, потерь среди украинских защитников нет.
Потери противника за минувшие сутки составляют 47 военных, шесть гаубиц "Мста-Б", две 122 мм гаубицы, танк Т-62, восемь единиц бронированной и 14 - автомобильной техники.
Кроме того, во время зачистки территории Потемкиного захвачены БМП-2 противника в исправном состоянии.
"Результаты удара по средствам ПВО противника дознаются", - добавили в ОК "Юг".
По данным Украинских военных, в Черном море находятся в готовности к нанесению ударов 16 "Калибрамы" два ракетных и два десантных корабля врага.
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