Об этом в Фейсбуке сообщает Оперативное командование "Юг".

"Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряжена, но контролируется силами обороны. Враг продолжает обороняться, пытаясь удержаться на занятых рубежах за счет обстрелов реактивными системами залпового огня и авиационных ударов", - говорится в сообщении.

Днем парой вражеских ударных вертолетов Ка-52 атакованы окрестности Андреевки, без потерь. К вечеру 60 реактивными снарядами РСЗО "Град" обстреляно село Каневское в Запорожье. Попадание по открытой прибрежной местности и островам в Днепре. Потерь и разрушений нет.

Как отмечается, украинской штурмовой авиацией и вертолетами нанесены четыре удара по двум вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению вражеской силы и техники в Николаевской области.

Потери врага составляют: 93 военных, РСЗО "Град", три БТР-82, две самоходные пушки "Пион", шесть единиц автотехники, а также склад с боеприпасами. Окончательные потери врага дознаются.

Одновременно, опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минуют побережье.

"В штормовом Черном море продолжают подстерегать два ракетоносца с 16 "Калибрами", количество ВДК увеличилось до двух", - добавили в ОК "Юг".

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