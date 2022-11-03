Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По подтвержденной информации украинские защитники уничтожили: 8 кафиров, 2 танка, реактивную систему залпового огня "Град", инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц автобронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском, и Бериславском районах), 6 зализ -смазочными запасами вражеской армии.

Кроме того, поврежден один танк, 5 единиц автобронетехники, реактивная система залпового огня "Град" и буксированная гаубица Д-20. Остальные потери россиян дознаются.

В течение дня оккупанты наносили огненное поражение по позициям наших подразделений с применением авиации, ударных дронов, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков.

Авиацию по нашим позициям и окружающим вдоль линии фронта населенным пунктам враг применил 4 раза.

Также в течение дня оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня "Град" по недавно освобожденной Трифоновке. Прошло без потерь среди людей.

Ночью дроном-камикадзе россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Предварительно – без пострадавших.

Также сообщается, что корабельная группировка войск РФ в Черном море насчитывает 7 кораблей, среди которых один ВДК и один надводный ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту.

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