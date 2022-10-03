Об этом отмечает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Обстановка в зоне ответственности Сил обороны Юга динамичная и напряженная. Наши подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении. Имеют частичный успех на севере", - говорится в сообщении.

Украинской авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

Отмечается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.

"Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой автобронетехники", - добавляют в ОК "Юг".

Вечером 30 сентября в Херсонской области ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 стоимостью около $16 млн.

2 октября украинские военные показали видео того, как уничтожили российский вертолет Ка-52 (Аллигатор).

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