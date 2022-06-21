На юге ВСУ уничтожили 25 захватчиков, радиолокационные станции и три склада боеприпасов

На Южном направлении за прошедшие сутки украинские военные уничтожают российских захватчиков, склады с боеприпасами, технику и беспилотными – большинство флота, вопреки вбросам вражеской пропаганды, находится в пунктах базирования

Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативное командование "Юг".

"Активность наших действий заставляет врага применять отчаянные средства воздействия. Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперед, противник на суше пытается удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны. Тем временем с воздуха и из временно оккупированного Крыма наносит массированный ракетный удар. Четыре ракеты Х-31А из вражеского истребителя и одна ракета типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще девять "Ониксов" были адресованы Одесской области. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе – попадание возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших. В Одессе в результате попадания в логистический продуктовый состав погибло гражданское лицо - охранник.

В Херсонской области по позициям украинских защитников нанес авиационный удар вражеский вертолет Ка-52. Обошлось без потерь. В ответ нашими вертолетами атаковано скопление противника.

"Пытаясь усилить свое влияние на нашу оборону и контрнаступательные действия, враг применил запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы", - указали в ОК "Юг".

Всего в течение суток уничтожены 25 российских захватчиков, танк Т-62, самоходная реактивная установка разминирования "Метеорит", мощная станция связи, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три состава боеприпасов. При попытке провести воздушную разведку в Николаевской области враг также лишился двух БПЛА типа "Орлан-10".

Группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из пяти кораблей, четырех ВДК и подводной лодки.

Как отмечается, остальной флот, вопреки вбросам вражеской пропаганды, находится в пунктах базирования. Однако угроза ракетного удара остается актуальной, не исключена попытка высадки десанта.

"Море продолжает красноречиво убеждать отдыхающих держаться от береговой полосы как можно дальше. В Коблевом волнами к берегу принесло очередную морскую мину. На расстоянии около 50 метров она бесконтрольно сдетонировала", - добавили в ОК "Юг".

К счастью, отмечают военные, именно из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах никто не пострадал.

Напомним, за сутки 20 июня ВСУ на востоке уничтожили более 100 россиян и два состава боеприпасов.

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