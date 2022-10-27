На Юге ВСУ совершили 6 авиаударов и отработали 190 огневых задач артиллерией

Об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Юг".

"Обстановка на Южнобужском направлении во всей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая. Противник продолжает активную оборону, выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии столкновения. применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, танков и авиации", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ударным вертолетом Ка-52 враг атаковал украинские позиции, но точным выстрелом воинов-зенитчиков "Аллигатор" был сбит.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения. Кроме того, продолжает атаки дронами-камикадзе.

Штурмовая и армейская авиация ВСУ отработали шесть ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 190 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 53 погибших, два миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация", две бронемашины и два блиндажа с личным составом. Окончательные результаты дознаются.

"В штормовом Черном море продолжает находиться корабельная группировка вражеского флота из девяти кораблей, среди которых один ВДК и три ракетоносителя, из которых два подводных. Изготовлены к использованию 16 калибров", - добавили в ОК "Юг".

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