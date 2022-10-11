На Юге ВСУ отражали массированные обстрелы оккупантов и наносили ответные удары
На защите южных рубежей Украины военные уничтожили 174 захватчика, российские гаубицы, автобронетехнику, склады боекомплектов, украинская авиация ударила по вражеским ПВО
Об этом сообщает оперативное командование "Юг"
"В течение дня (враг – ред.) наносил огненное поражение по нашим позициям, прилегающим к линии фронта общинам, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии , минометов. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БПЛА. Парой вертолетов К-52 атаковал наши позиции, без потерь", говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе массированного ракетного удара по всей территории Украины по Николаевской области было выпущено 14 ракет, по Одесщине – 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе, на Криворожье 2 ракеты уничтожили 2 трансформаторные подстанции.
К вечеру Кривой Рог был вновь атакован двумя дронами-камикадзе Shahed-136. Под угрозой оказались объекты критической инфраструктуры. Но силами противовоздушной обороны дроны были уничтожены.
В то же время четыре Shahed-136 направлены на критическую инфраструктуру Черкасской области, противовоздушная оборона уничтожила в Черкасском районе, неподалеку от Канева.
Куцурубскую общину в Николаевской области враг системно терроризирует обстрелами из Кинбурнской косы. Дважды в день ударил "Градом" и тяжелой артиллерией. Обошлось без человеческих потерь.
Украинская авиация нанесла 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного на Бериславщине украинскими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона "Орлан-10" и российский штурмовик Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.
Известные в настоящее время потери врага равны 174 захватчикам, 2 гаубице "Мста-Б", 12 единиц автобронетехники, 2 танка, 2 миномета, 2 состава боекомплектов.
Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б".
В Черном море корабельная группировка врага снова уменьшена вдвое. В общей сложности 6 боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма. 2 надводных ракетоносителя наготове с 16 "Калибрами" на бортах.
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