Об этом сообщает оперативное командование "Юг"

"В течение дня (враг – ред.) наносил огненное поражение по нашим позициям, прилегающим к линии фронта общинам, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии , минометов. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БПЛА. Парой вертолетов К-52 атаковал наши позиции, без потерь", говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе массированного ракетного удара по всей территории Украины по Николаевской области было выпущено 14 ракет, по Одесщине – 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе, на Криворожье 2 ракеты уничтожили 2 трансформаторные подстанции.

К вечеру Кривой Рог был вновь атакован двумя дронами-камикадзе Shahed-136. Под угрозой оказались объекты критической инфраструктуры. Но силами противовоздушной обороны дроны были уничтожены.

В то же время четыре Shahed-136 направлены на критическую инфраструктуру Черкасской области, противовоздушная оборона уничтожила в Черкасском районе, неподалеку от Канева.

Куцурубскую общину в Николаевской области враг системно терроризирует обстрелами из Кинбурнской косы. Дважды в день ударил "Градом" и тяжелой артиллерией. Обошлось без человеческих потерь.

Украинская авиация нанесла 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного на Бериславщине украинскими подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 беспилотных шпиона "Орлан-10" и российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.

Известные в настоящее время потери врага равны 174 захватчикам, 2 гаубице "Мста-Б", 12 единиц автобронетехники, 2 танка, 2 миномета, 2 состава боекомплектов.

Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б".

В Черном море корабельная группировка врага снова уменьшена вдвое. В общей сложности 6 боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма. 2 надводных ракетоносителя наготове с 16 "Калибрами" на бортах.

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