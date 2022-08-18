На Юге ВСУ нанесли удары по целям оккупантов и уничтожили склад в Белогорке
В течение 17 августа авиация ВСУ атаковала целые армии РФ в районе Нововознесенского и Александровки, а также защитники ликвидировали состав снабжения боекомплектом в Белогорке.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно", - говорится в сообщении.
Подтвержденные потери врага составляют 29 рашистов, самоходное орудие 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад снабжения боекомплектом в Белогорке. Окончательные потери врага разведываются.
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