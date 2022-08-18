На Юге ВСУ нанесли удары по целям оккупантов и уничтожили склад в Белогорке

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно", - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют 29 рашистов, самоходное орудие 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад снабжения боекомплектом в Белогорке. Окончательные потери врага разведываются.

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

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