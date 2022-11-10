На Юге ВСУ нанесли более 100 ракетно-артиллерийских и 8 авиаударов

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Нашей авиацией отработано 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач, в том числе по пунктам управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами врага.

Вражеские потери за боевой день: 125 кафиров, 3 танка, 5 единиц авто бронетехники, склад с боеприпасами в Бериславском районе.

На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, покидая блокпосты, минует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.

По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Наши позиции враг дважды атаковал ударными беспилотниками, а в Криворожье атаковал ракетами объект критической инфраструктуры.

Корабельная группировка РФ в Черном море увеличилась до 12 единиц. При этом в ее составе так и не появилось ракетоноситель.

Напомним, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти на левый берег Херсонщины.

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