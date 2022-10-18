Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг"

По сообщению командования, враг продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской общине. 4 реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" выпустил по сельскохозяйственным территориям. В этот раз обошлось без жертв.

Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Куцурубскую общину вдоль побережья без человеческих потерь.

Кроме того, авиацией враг 4 раза атаковал Великоалександровскую общину Бериславщины.

Украинские авиаторы в ответ нанесли 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.

ОК "Юг" подтверждает потери врага в количестве 22 человек, 4 танка, 2 миномета, самоходной крупнокалиберной гаубицы "Акация", зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники.

Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица "Мста-С" и РСЗО "Град", 4 единицы авто-бронетехники.

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