На Юге ВСУ нанесли 11 авиаударов по врагу и выполнили более 250 огневых задач артиллерией
На южных рубежах защиты украинские подразделения нанесли удары по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.
Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг"
По сообщению командования, враг продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской общине. 4 реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" выпустил по сельскохозяйственным территориям. В этот раз обошлось без жертв.
Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Куцурубскую общину вдоль побережья без человеческих потерь.
Кроме того, авиацией враг 4 раза атаковал Великоалександровскую общину Бериславщины.
Украинские авиаторы в ответ нанесли 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.
Также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.
ОК "Юг" подтверждает потери врага в количестве 22 человек, 4 танка, 2 миномета, самоходной крупнокалиберной гаубицы "Акация", зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники.
Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица "Мста-С" и РСЗО "Град", 4 единицы авто-бронетехники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.36Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное