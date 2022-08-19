Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряженная, но целесообразно контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий, преимущественно по занимаемому рубежу обороны. Но порой пытается противодействовать нашим штурмовым действиям. В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения. Во время одной из атак, встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями", - говорится в отчете.

В ходе встречного боя, противнику нанесено огневое поражение. Русские вынуждены были отойти на исходные позиции с потерями танков, бронированной техники и личного состава. В плен взято 2 оккупантов.

"В ответ враг пытался предпринять попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка - Станислав. Успеха не было. С потерями отошел", - добавили в оперативном командовании.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb