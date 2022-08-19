На Юге ВСУ дважды в сутки провели наступательные действия по деоккупации новых населенных пунктов
Через сутки, 18 августа, украинские силы провели наступательные действия с целью деоккупировать новые населенные пункты на Юге
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряженная, но целесообразно контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий, преимущественно по занимаемому рубежу обороны. Но порой пытается противодействовать нашим штурмовым действиям. В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения. Во время одной из атак, встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями", - говорится в отчете.
В ходе встречного боя, противнику нанесено огневое поражение. Русские вынуждены были отойти на исходные позиции с потерями танков, бронированной техники и личного состава. В плен взято 2 оккупантов.
"В ответ враг пытался предпринять попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка - Станислав. Успеха не было. С потерями отошел", - добавили в оперативном командовании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.31
Покупка 39.31Продажа 40.14
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное