На Юге ВСУ 11 июля уничтожили более 50 оккупантов, склады боеприпасов и "нашли" 5 единиц бронетехники
Вооруженные силы Украины в течение суток на юге страны уничтожили более 50 оккупантов и снова били по складам боеприпасов врага
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.
Сообщается, что штурмовая авиация трижды ударила по складам боеприпасов в районах Снигиревки и Любимовки Николаевской области. В то же время вертолеты открыли огонь по опорному пункту россиян в районе Правдиного и по позициям рашистов вокруг Александровки. Потери противника по ударам авиации уточняются.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге уничтожили 52 кафиров, гаубицу "Мста-Б", миномет, 7 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.
В командовании рассказывают, что россияне на юге продолжают использовать тактику артиллерийско-минометных обстрелов, авиационных и ракетных ударов по районам в тылу ВСУ и населенным пунктам вдоль линии столкновения.
Так, утром рашисты ударили парой вертолетов Ка-52 в районе Заречного на Херсонщине. Обошлось без потерь. Трижды в течение дня они также атаковали ракетами Одесщину: попадание в частный дом мирных жителей прибрежного поселка, в объекты портовой инфраструктуры, в поля и сельскохозяйственные угодья. Жертв нет.
Также в командовании говорят, что в полдень из самолета россияне выпустили ракету Х-59 в направлении Березнеговатого. Ракета самоликвидировалась в воздухе. Жертв и разрушений нет.
Во время доразведки прилегающего к освободившемуся Потемкиному району украинские военные нашли заброшенную в исправном состоянии и с боекомплектом российскую технику: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д. Находку передали в состав ВСУ.
Между тем корабельная группировка кафиров свой состав в море не меняет и продолжает бороться со штормом, блокировать судоходство и угрожать ударами 16 ракет.
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