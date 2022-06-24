На юге врагу приходится обустраивать дополнительные оборонные позиции, ВСУ поджимают, - пресс-офицер Сил обороны Гуменюк

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"На Южном фронте мы продвигаемся медленно, но очень уверенно. Наши позиции вынуждают врага обустраивать дополнительные оборонительные позиции, потому что оборонительные рубежи противник уже использовал по этой протяженности линии фронта и понемногу отступает", - отметила руководительница пресс-центра.



Пресофицер пояснила , что местность не разглашается, где украинские силы преуспели, чтобы закрепиться и иметь на ней абсолютный приоритет.



По ситуации в морской акватории Гуменюк сообщила: "В Черном море корабельная группировка врага постоянно переформатируется. Природа снова на нашей стороне, море штормит и российские десантники сдают экзамен на морскую болезнь. А ракетные корабли все же продолжают держать наготове более 30 человек. корабли подстерегают в северо-западной части Черного моря, но приближаться не рискуют, поскольку помнят, что могут быть поражены как крейсер "Москва" , б уксир "Василий Бех" и другие катера, получившие по вкусу оружие ВСУ".

20 июня ОК "Юг" сообщил, что РФ пополнила состав корабельной группировки в Черном море

21 июня ОК "Юг" информировал , что ВСУ нанесли удар по российской армии на острове Змеиный.

22 июня по сообщениям ОК "Юг" известно, что РФ разместила в Черном море корабли с 44 крылатыми ракетами.

23 июня над Одесщиной сбили две российские крылатые ракеты , летевшие с моря в сторону Украины