На юге враг значительно усилил воздушную разведку и налаживает логистику на левобережье Днепра
Противник продолжает обустройство обороны на разных рубежах, выискивает способы наладить логистику на левом берегу Днепра и значительно усилил воздушную разведку.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.
В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.
В то же время применяет и ударные дроны типа Ланцет, Zala. Два из них были уничтожены в Бериславском районе из стрелкового оружия.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 45 огневых задач.
Из потерь врага нам известно о 5 раненых и 3 единицах автобронетехники. Окончательные результаты дознаются.
В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель. То есть в первом снаряжены 4 "Калибра". Но вполне вероятен выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов.
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