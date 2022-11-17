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На юге враг значительно усилил воздушную разведку и налаживает логистику на левобережье Днепра

17 ноября, 2022 четверг
03:18
война с Россией

Противник продолжает обустройство обороны на разных рубежах, выискивает способы наладить логистику на левом берегу Днепра и значительно усилил воздушную разведку.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.

В то же время применяет и ударные дроны типа Ланцет, Zala. Два из них были уничтожены в Бериславском районе из стрелкового оружия.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 45 огневых задач.

Из потерь врага нам известно о 5 раненых и 3 единицах автобронетехники. Окончательные результаты дознаются.

В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель. То есть в первом снаряжены 4 "Калибра". Но вполне вероятен выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов.

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Запорожье
Херсонщина
наступление ВСУ
потери окуппантов
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