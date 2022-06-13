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На юге враг уже начал делать инженерные постройки, заботясь о своей безопасности. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
13 июня, 2022 понедельник
22:52
Статьи Сергей Згурец

Командующий ВСУ говорит о том, что происходят определенные контрнаступления, хотя не уточняются на каких направлениях. В общей сложности длина фронта, по его словам, составляет 2450 км, на 1100 км идут боевые действия. Если же говорить о контрнаступлении, то речь идет непосредственно о Юге

Если мы посмотрим на карту, то увидим, что вся линия, которая идет непосредственно от Благодатного, Снегиревки, Давидового Брода, Великой Александровки и Высокополья. Это линия, которая обеспечивает возможность влиять на российские войска, расположенные по ней, непосредственно их двигать с нашей территории. Если мы говорим о Благодатном, то непосредственно недалеко до Херсона по линии через Киселевку, там до Киселевки где-то 15 км. Это как раз с выходом на Антоновский мост, который является одним из двух мостов, питающих эту русскую группировку. Он находится на правом берегу реки Днепр. А вторая линия – это как раз трасса от Снегиревки на Новую Каховку, где враг уже начал делать инженерные сооружения, заботясь о своей безопасности. Если мы говорим о контрнаступлении, речь идет именно об этом участке фронта.

В Харькове ситуация остается сложной

Если мы упомянем другие участки фронта, то непосредственно в Харькове ситуация остается сложной. Нам удалось подвинуть врага в сторону государственной границы, была ситуация, где нам удалось существенно снизить зону, где враг держал контроль. Однако сейчас, если посмотрим на Старый Салтов, мы отбросили врага на правый берег Северского Донца. Оккупанты пытаются вернуться, где мы их откинули, снова пройдя Северский Донец. Этот участок остается сложным и ситуация вокруг Харькова может развиваться по разным сценариям, учитывая, что российские войска получат поддержку через границу, где производятся удары по городу Харькову, что было в течение нескольких последних дней.

В Изюме сохраняется накопление российских войск

Показательно, что все направления, где враг пытался непосредственно штурмовать, в частности, в Богородичное, Святогорское, Довгенькое – продвижение не произошло. Потому что украинские войска дали отпор этим попыткам продвинуться непосредственно в Славянск и Краматорск, хотя вражеские силы там сохраняются. Эти наступления будут определенное время, пока мы не сможем обеспечить качественное перевооружение украинской армии и сможем минимизировать эту угрозу.

Северодонецк – наиболее сложная часть нашего фронта

Залужный сказал, что ситуация в Северодонецке остается сложной, противник опрокинул туда 7 батальонно-тактических групп. Думаю, речь идет о опрокидывании не именно сейчас, а несколько дней, где враг пытался накопить свою живую силу для совершения штурмовых атак.



Российские войска продолжали штурмовые действия, сегодня Министерство обороны Украины сказало, что центр города перешел под контроль врага. Противник массово использует артиллерию. Это один из компонентов, позволяющий теснить нашу оборону. По определенным оценкам, на участке Северодонецка враг сконцентрировал около 900 артиллерийских средств – это очень много, это гораздо больше, чем то, что мы имеем сегодня в украинской армии. Это как раз позволяет реализовать эту стратегию противодействия обороне непосредственно в том числе в Северодонецке.

Также подтвердилась информация, что российские войска взорвали один из мостов, соединяемых Северодонецком и Лисичанском. Таких мостов раньше было 3, сейчас остался только один. И именно по нему остается все логистическое обеспечение той группировки, которая находится в Северодонецке. Возникает вопрос, каким образом и зачем были взорваны мосты, потому что в перспективе это создает проблемы и для российских войск, но есть подход в том, что враг параллельно пытается осуществлять наступление по направлению Устиновка, Тошковка, Орехов, а это как раз населенный пункт, который расположен за Северским Донцом, и таким образом враг хочет выйти на Лисичанск без необходимости штурмовать эту реку. Посмотрим, как будет на самом деле, однако все попытки двигаться напрямую в направлении Тошковка и Устиновка были отражены украинскими военными. Так что в принципе динамика вокруг Северодонецка понятна, но будущее зависит от средств, сил и резервов. Известно, что ВСУ перебросили определенную часть сил в этот участок, поэтому я думаю, что это позволит сдерживать это преобладание артиллерии. Российские танки Т-62 решают только задачу увеличения количества бронетехники в рядах русской армии. Потому российская техника снимается с резервов. Также уже больше информации, что Беларусь недавно передала партию танков Т-72, БМП-1, топливозаправщики для российской армии.

С тактической точки зрения – особой ценности Северодонецк не имеет

Однако это нам позволяет перерезать беспокоящие РФ коммуникации и минимизировать способность России реализовать эту политическую цель и выйти на границы Луганской области. С точки зрения военного смысла, есть оптимальный вариант, когда можно перейти на решение вопроса уничтожения врага непосредственно из Лисичанска, используя господствующие высоты, которые есть в Лисичанске, фактически он более приспособлен к этому. Не исключаю, что так и произойдет при плановом выводе некоторых подразделений, которые сегодня находятся в Северодонецке и имеют проблемы вывода с точки зрения вывода, если мы говорим о том, что остался только один мост. Тем не менее, все решают силы, средства и резервы. Если мы перебросили определенное количество личного состава, чтобы удерживать это направление, то наверняка мы рассчитываем на то, что можем, используя и личный состав, и новое вооружение, действительно минимизировать продвижение РФ по этим направлениям, направленным на Северодонецк. А также минимизировать движение врага к трассе Лисичанск-Бахмут. А также минимизировать продвижение из Изюма в Славянск. Все эти направления сейчас держатся нашими группировками. Думаю, Генштаб как раз ответственен за направления, и четко осознает значение этих трех участков и последствия с точки зрения того, каким образом каждый день боевых действий повлияет на ход всей операции в целом.

В районе Орехового и Тошковки врагу, несмотря на все усилия, не удается подвинуть наши войска


Особенность Попасной в происходящем накоплении сил - подтягивается артиллерия в зону Попасной. А оттуда можно обстреливать и участок трассы Лисичанск-Бахмут и трассу Бахмут-Славянск, так что Попасная имеет критическое значение для развития действий в этой зоне.

Все городки – Нагорное, Берестово, Врубовка – это там, где недавно были боевые действия, и мы не допустили продвижения врага.



Но еще два города – Орехово и Тошковка – там тоже длительные боевые действия, потому что там у нас хорошие укрепленные районы, и очень долго, даже с использованием авиационных средств, враг не может выбить наши войска. Это как раз говорит о том, что инженерная работа была нами проделана хорошо. Пока мы вынуждены держать эти артиллерийские удары, которые наносит артиллерия врага, она превосходит количественно. Это тот вызов, который мы должны выдержать и найти варианты противодействия этой угрозе.

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