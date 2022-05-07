На юге враг потерял ЗРК "ТОР", подготовленный для применения на острове Змеиный, - ОК "Юг"
За сутки российские войска понесли потери: 21 рашист, 7 единиц техники, 4 самоходных гаубицы, РСЗО "Град" и ЗРК "ТОР"
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в эфире телеканала "Еспресо".
"В течение суток на Херсонщине и Николаевщине враг продолжал введение боевых действий на занятых позициях. Особой активности не проявлял. Обстрелы продолжаются, но продвижение вперед со стороны противника отсутствует. За сутки российские войска понесли потери: 21 рашист, 7 единиц техники, среди которых БПЛА" Орлан, которые были сбиты, 4 самоходные гаубицы, РСЗО "Град" и ЗРК "ТОР", - отметил Назаров.
Также Назаров добавил, что самое страшное оружие из уничтоженных артиллерийских систем – это ЗРК "Тор", подготовленный для применения на острове Змеиный.
"Потерь среди гражданского населения нет", - подчеркнул Назаров.
В Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и военную технику врага
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное