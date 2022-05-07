На юге враг потерял ЗРК "ТОР", подготовленный для применения на острове Змеиный, - ОК "Юг"

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в эфире телеканала "Еспресо".



"В течение суток на Херсонщине и Николаевщине враг продолжал введение боевых действий на занятых позициях. Особой активности не проявлял. Обстрелы продолжаются, но продвижение вперед со стороны противника отсутствует. За сутки российские войска понесли потери: 21 рашист, 7 единиц техники, среди которых БПЛА" Орлан, которые были сбиты, 4 самоходные гаубицы, РСЗО "Град" и ЗРК "ТОР", - отметил Назаров.



Также Назаров добавил, что самое страшное оружие из уничтоженных артиллерийских систем – это ЗРК "Тор", подготовленный для применения на острове Змеиный.



"Потерь среди гражданского населения нет", - подчеркнул Назаров.

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