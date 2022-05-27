Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



Наталья Гуменюк отметила, что ситуация остается на южном фронте стабильная, но напряженная.

"Мы отслеживаем действия врага, если в последние недели он строил рубежи укрепления, второй и тертий для своего отступления, то сейчас наблюдаем подтягивание резервов, восстановление определенных технических средств. В последние два-три дня противник пытается " прощупывать " наши позиции разведывательными группами в в том числе маскарадом с переодеванием в форму ВСУ.



Пресс-офицер добавила , что разведку пыталось провести группировку войск противника с использованием бронированной техники под прикрытием минометных огней.



По ситуации в Черном море Гуменюк сообщила: "На сегодняшний день в море находятся два корабля ракетных носителей, которые держат под угрозой всю территорию Украины, замечу не только для Юга возможные удары. Также там находятся несколько десантных кораблей, но погода сейчас неблагоприятна для высадки морского десанта . Мы знаем, что руководство вражеской армии готово использовать своих солдат в качестве живого мяса и мы готовы к развитию сценария с морским десантом, проведены определенные мероприятия с побережьем".



Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга подчеркнула, что побережье Черного моря сейчас это оборонная линия и не нужно ее использовать для отдыха, а отдыхать будем после победы.

Ранее руководитель прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщала , что на Юге оккупанты готовят пути отступления, потому что наши подразделения не дают им продвигаться.

Также украинская артиллерия и авиация поразили 110 позиций РФ на Юге, уничтожены два состава боеприпасов

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