На Юге враг бьет артиллерией непрестанно, но ВСУ превосходит точность и количество поражений, — полковник Костенко
Полковник, нардеп Роман Костенко убежден, эффективность украинской армии в боях значительно превосходит количество оружия и личного состава РФ. Оккупанты уже начинают использовать старые образцы оружия
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Несмотря на то, что противник преобладает в артиллерии, в частности в количестве взрывов, то в точности и количестве уничтожения техники преобладает именно украинская армия…Бои идут по всей линии фронта. Противник понимает, что ему необходимы лучшие позиции для обороны, поэтому пытается вытеснить нас из каких-то рубежей, также мы закрепились на лучших рубежах для нас, пока это еще нельзя назвать контратакой, однако это локальные бои на линии столкновения, которые не прекращаются ни на минуту. удержать наши позиции, подготовить резервы и вытеснить россиян с территории Украины", – сказал Костенко.
Также полковник отметил, что многие техники российских захватчиков сожжены, и теперь они начинают применять старые образцы.
"Очень много техники противника было сожжено. Сейчас кафиры уже начинают применить старую технику, в том числе танки Т-62, они тоже приходят непосредственно в наш регион", – сказал Костенко.
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