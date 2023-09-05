На юге возросло количество направлений, где ВСУ оказывают давление на врага по линии обороны. Колонка Сергея Згурца

Сегодня, 5 августа, Верховная Рада приняла отставку Алексея Резникова с должности министра обороны, а назначение на должность нового руководителя Рустема Умерова будет рассматриваться в парламенте завтра.

Ситуация на фронте

В настоящее время Силы обороны продолжали боевые действия на фронте. Уже можно констатировать, что на юге возросло количество направлений, где ВСУ оказывают давление на врага по оборонной линии. Концепцию наступления, которая реализуется на нескольких участках, можно объяснить тремя словами – растягивай, истощай и бей. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной обороны на Бахмутском и Мелитопольском отрезках фронта, также имели успех в направлении Роботино – Новопрокоповка.







Также есть данные о том, что и на других направлениях сейчас активизировались боевые действия. Это, прежде всего, на Бердянском векторе, в частности, в районе поселков Новодонецкое и Новомайорское.

Также есть данные, что ВСУ проводят боевые действия еще по двум направлениям – это атаки на Каменское, вблизи Васильевки.

А еще наши силы давят на врага вблизи Угледара в Павловке с обеих сторон, замыкая район населенного пункта в окружение с севера и запада. Действительно, на нескольких направлениях ситуация для врага становится все сложнее.

В это время президент Украины совершил поездку и обсудил ситуацию с комбатами, бригадами, ведущими боевые действия на Бахмутском направлении. Были встречи с военными и командирами батальонов. Говорилось о проблемах, в частности, речь шла об обеспечении артснарядами, ракетами для систем ПВО, транспортом, средствами РЭБ. Вчера, 4 августа, такая же встреча у президента состоялась с командирами почти 10 бригад, действующих в составе оперативной группировки "Донецк", включая три отдельные бригады морской пехоты - это 36-я, 37-я и 38-я бригады. Там так же говорили об оценке ситуации на участках ответственности бригад, о выполнении боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

Капитан ВСУ Валерий Прозапас рассказал, что Верховный Главнокомандующий находился и в их бригаде. И это добрій знак, потому что когда президент из первых уст слышит все проблемы, то может организовать быстрое реагирование. Конечно, детализировать проблему не будем. В такой войне против такого мощного врага ничего не может быть слишком. Не может быть слишком много беспилотников, снарядов, РЭБ, топлива, транспорта, обученного личного состава, а все это упирается в денежные средства. Перед нами стоит задача очень эффективно использовать национальный ресурс, чтобы каждая гривня шла на победу. На фронте очень высока цена продвижения и освобождения наших территорий. Пусть она будет оплачиваться деньгами, а не кровью наших бойцов.

Валерий Прозапас рассказал, что давление на вражеские позиции происходит не только на юге, но по всему фронту. Видим, что россияне до сих пор не могут понять и осознать, какова стратегия в ВСУ, что очень хорошо. С одной стороны, это дает основания для некоторых спекуляций, однако не нужно поддаваться российской пропаганде и унынию, которое они пытаются посеять в нашем обществе. А с другой стороны война – это путь обмана. У нас есть несколько возможностей нанести кинжальный удар.

Офицер уверен, что такие направления уже определены, и все увидят. Пока же по всему фронту идет давление на врага: боевая работа, огненное поражение, работа пехотных подразделений. И все это только нужно наращивать, потому что время до осенних ливней и зимних холодов еще есть. В ближайшие полтора – два месяца мы увидим существенные достижения Вооруженных сил в наступлении.

После слов капитана ВСУ вернусь к направлению, где происходят активные боевые действия, где враг пытается удерживать наши атаки. Это участок от Приютного до Новодонецкого. Там сейчас ВСУ наступают на участке от Новодонецкого и Новомайорского. Генеральный штаб об этом говорит довольно скупо, но наши враги истерят. Если мы посмотрим некоторые сообщения коллаборантов, то они говорят о том, что в течение нескольких дней ВСУ совершали артиллерийские атаки на этом направлении. В ходе работы нашей артиллерии были разрушены минные поля. И противник даже не может их восстанавливать, потому что саперы так же находятся под огнем нашей артиллерии.

Затем наши подразделения продвигались на бронетехнике, вплотную подходили к российским рубежам и расстреливали оккупанта. А потом откатывались назад, уходя от удара уже российской артиллерии. Эти события вчерашнего и позавчерашнего дня описывает коллаборант РФ Александр Ходаковский. Думаю, что сейчас это одно из направлений, где происходят активные боевые действия. И происходит стратегия "растягивай, кусай, бей". Чем шире участок фронта, где враг испытывает давление, тем больше у него проблем с тем, чтобы определить, где будет главное направление удара. Направлений на юге уже 5, и каждое из направлений является тревожным для противника.

Виктор Кевлюк, военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса, отметил, что на сегодняшний день мы можем наблюдать три участка фронта, где оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" вклинилась в оборону противника. На Васильевском направлении – участок от села Жеребянки до Нестерянки, около 30 км в ширину и 3-5 км в глубину. На Токмакском направлении, где у нас наибольший успех, - участок между Новопрокоповкой и Вербовым шириной около 10 км и до 8 км вглубь. И на Бердянском направлении – широкий участок от Приютного до Новодонецкого в ширину около 23 км, а в глубину от 3 до 5 км. По оценкам главнокомандующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" на Токмакском направлении в районе Роботино прорван главный рубеж обороны противника на всю его глубину. То есть Силам обороны за два с половиной месяца наступательной операции удалось преодолеть сверхсложную, сверхплотную систему инженерных заграждений, полосу снабжения и на одном из участков прорвать главный оборонительный рубеж врага.

Полковник запаса заметил, что если сухо оценивать с точки зрения учебника и цифр, то темп продвижения медленный. А с точки зрения здравого смысла и необходимости сохранить опытных и подготовленных бойцов – это нормальный темп, который позволит расширить наступление вглубь

Военный эксперт Центра оборонных стратегий считает, что противник перебрасывает в зону Роботино не крайние резервы. Но переброска десантно-штурмовых дивизий армии РФ с Херсонского направления группировки войск "Днепр" и с Лиманского направления, из группировки войск "Центр", на Токмакское направление говорит об очень показательных двух вещах. Первая – у противника не хватает боеспособной пехоты для выполнения задач, которые ей присущи. То есть, десантно-штурмовые подразделения российских войск сейчас должны выполнить роль пехоты, и это показательно. Вторая – противник вынужден передвигать резервы между отдельными операционными направлениями. Это говорит о том, что его командующие и штабы просчитались в оценке направления главного удара наших войск. Соответственно, враг должен вести оборонительную операцию, но особо ее вести и нечем. Поэтому с менее угрожающих направлений были сняты две российские дивизии и переброшены. Цена этих перебросок – остановилось наступление на Лиманском направлении, существенно уменьшилась интенсивность боевых действий в районе Бахмута и, соответственно, на Херсонском направлении противник вынужден подтягивать подразделения из вновь сформированной 18-й общевойсковой армии, чтобы чем-то занять оборонительные позиции.

Кевлюк дал комментарий по поводу окна возможностей в два месяца для проведения наступательных действий и фактора времени. Фактор времени влияет только тогда, когда вы спешите в супермаркет и пытаетесь успеть до закрытия. Война – радикально иная ситуация. Здесь есть два определяющих фактора – наличие ресурсов для продолжения операции и физико-географические условия. Впереди два месяца теплой и недождливой осени, что дает нам возможность действовать с размахом и не увязать в почве, как это было в прошлом году в боях на Донецком направлении. Поэтому е стоит ориентироваться на показатель в два месяца.