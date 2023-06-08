На юге, востоке и центре Украины будет сухая и теплая погода, а на западе снова дожди: прогноз на 9 июня от Наталки Диденко
В пятницу, 9 июня, в западных областях Украины прогнозируют дожди, а на юге, востоке и центре будет сухая и теплая погода
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
9 июня дожди, местами с грозами, пройдут в областях Прикарпатья, на севере Украины, вечером дойдут до Волыни и Ровенщины.
На остальной территории – юг, восток, центр – без осадков.
Ветер юго-восточный, умеренный.
Температура воздуха завтра ожидается высокой, +24...+28 °C. Только на Львовщине, Ивано-Франковской и Закарпатье будет свежее, +20 ... +24 °C.
В Киеве в пятницу есть вероятность небольшого дождя, но не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода восстановится, завтра до +28 °C.
Похолодает в воскресенье-понедельник, с периодическими дождями.
В Херсонской области - внимательно - в воскресенье, 11 июня, есть вероятность умеренного, даже местами сильного дождя.
Фото: Наталья Диденко
- В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 ° С два дня подряд. Синоптики объяснили причину .
- Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
- 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.
- Исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало , что Европа пережила вторую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу.
- В то же время, 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
- 7 июня о массовом море рыбы на Днепропетровщине сообщил Минздрав и призывал людей не собирать и не есть мертвую рыбу, а также не покупать ее на стихийных рынках.
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