Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

9 июня дожди, местами с грозами, пройдут в областях Прикарпатья, на севере Украины, вечером дойдут до Волыни и Ровенщины.

На остальной территории – юг, восток, центр – без осадков.

Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха завтра ожидается высокой, +24...+28 °C. Только на Львовщине, Ивано-Франковской и Закарпатье будет свежее, +20 ... +24 °C.

В Киеве в пятницу есть вероятность небольшого дождя, но не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода восстановится, завтра до +28 °C.

Похолодает в воскресенье-понедельник, с периодическими дождями.

В Херсонской области - внимательно - в воскресенье, 11 июня, есть вероятность умеренного, даже местами сильного дождя.

Фото: Наталья Диденко