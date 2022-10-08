На Юге уничтожено более 100 оккупантов, системы ПВО, ЗРК, гаубицы и бронетехнику
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении, ВСУ в течение 7 октября уничтожили большое количество живой силы и техники оккупантов
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .
"Испытывая выдавливание Силами обороны с занимаемых позиций, россияне создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав-Новая Каховка", – рассказали наши воины.
В ОК "Юг" также отметили, что дважды противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки, но понес потери и отошел.
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 огневых задач по средствам ПВО кафиров, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также опорному пункту в Бериславском районе.
Подтвержденные потери РФ составляют:
- 110 солдат;
- 6 танков;
- 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
- реактивная система залпового огня "Град";
- 2 пусковые установки ЗРК С-300;
- 9 единиц автобронетехники;
- минометный комплекс "Сани";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".
Кроме этого, 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение были существенно повреждены.
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