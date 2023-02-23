На юге Украины ВСУ за сутки уничтожили две российские лодки и дроны, - Гуменюк
На юге Украины 22 февраля ВСУ ликвидировали российские моторные лодки, беспилотники и реактивную систему залпового огня
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, на юге Украины ситуация сложная, россияне обстреливают правобережье Херсона. Однако украинские защитники продолжают результативную контрбатарейную борьбу.
"За прошедшие сутки нам снова удалось уничтожить две моторные лодки, которые приготовили для себя ДРГ, то есть эти замыслы не стали реальностью. Мы уничтожили реактивную систему залпового огня на Кинбурнской косе, из которой враг обстреливал Очаковщину", - подчеркнула Наталья Гуменюк.
Она отметила, что россияне продолжают вести разведку, в том числе беспилотную. Украинские военные сбили два дрона окупантов.
- 15 февраля Наталья Гуменюк рассказала, что за сутки украинские военные уничтожили три лодки российских диверсантов.
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