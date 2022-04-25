На юге Украины ВСУ вернули под контроль 5 сел, - ОК "Юг"
В Николаевской области Силы обороны обеспечили контроль над территориями в районе 5 населенных пунктов вблизи административной границы с Херсонской областью
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.
На временно занятых территориях Украины окупанты ограничивают права и свободы.
В частности, свободу передвижения – населенные пункты, готовящиеся к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.
"На Николаевщине и Херсонской области противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций", - говорится в сообщении.
По данным командования, отмечено усиление разведывательной активности в сторону админграницы Николаевской области.
ВСУ сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага.
"Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили. В то же время нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - сообщил он.
Там добавили, что потери окупантов составляют 73 человека и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.
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