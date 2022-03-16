На юге Украины ВСУ уничтожили два российских Су-30, - Командование ПС ВСУ
16 марта на Юге Украины зенитные ракетные войска сбили российские истребители Су-30см, пытавшиеся атаковать поселок в Одесской области
Об этом заявило Командование ПС ВСУ .
"Сегодня, в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области", - говорится в сообщении.
Самолеты ликвидировало зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Юг". Пилоты катапультировались и вместе с истребителями упали в Черное море.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 29.64
-
EUR
Покупка 32.49Продажа 32.79
- Актуальное
- Важное