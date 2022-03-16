На юге Украины ВСУ уничтожили два российских Су-30, - Командование ПС ВСУ

Об этом заявило Командование ПС ВСУ .



"Сегодня, в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области", - говорится в сообщении.



Самолеты ликвидировало зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Юг". Пилоты катапультировались и вместе с истребителями упали в Черное море.

Напомним, 26 февраля в акватории Черного моря украинская зенитная ракета уничтожила Су-30см кафиров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb