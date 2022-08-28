На юге Украины ВСУ ликвидировали 11 оккупантов, 3 бронемашины и самоходную гаубицу "Мста-С", - ОК "Юг"
Украинские военные за сутки 28 августа уничтожили 11 оккупантов, 3 бронемашины и самоходную гаубицу "Мста-С" в южных областях Украины
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, по состоянию на 28 августа украинские военные уничтожили 11 российских оккупантов, 3 бронемашины и самоходную гаубицу на Юге Украины.
"Подтвержденные потери врага составляют 11 рашистов, 3 единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С", - пишет ОК "Юг".
ОК "Юг" информирует, что в течение суток украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по трем пунктам управления оккупантов в Херсоне и Дарьевке, в том числе и по 35-й российской армии в Новой Каховке. Также украинские военные ударили по складам боеприпасов в Любимовке и Херсоне.
- В Херсонской области, 28 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому штабу, который оккупанты расположили на заводе "Сокол" в Новой Каховке.
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