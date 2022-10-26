На Юге Украины впервые сбили российскую ракету с помощью приложения "ЕПВО"

Об этом сообщил один из основателей создавшей "еПВО" конструкторской группы "Технари" Геннадий Сулдьин.

Он отметил, что российская крылатая ракета "калибр" летела на очень малой высоте, из-за чего ее не могли засечь локаторы. Впрочем, несколько граждан увидели ракету и известили военных с помощью приложения "еПВО".

"Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили "Калибр" из ПЗРК "Игла". Красавицы, большое спасибо!" – написал Сульдин.

Также он отметил, что система сработала именно так, как планировали разработчики. По его словам, приложение задумывалось для отслеживания низко летающих ракет.

"Искренне поздравляю нас, конструкторскую группу "Технари", и всех украинских программистов, которые присоединились к созданию первой в мире сетевой системы ПВО", - поблагодарил Сульдин.

В начале октября в Украине запустили приложение "ЕПВО" для сообщения о крылатых ракетах или вражеском беспилотнике.

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