На Юге Украины впервые сбили российскую ракету с помощью приложения "ЕПВО"
В субботу, 22 октября, на Юге Украины впервые с помощью приложения "ЕППО" сбили российскую крылатую ракету
Об этом сообщил один из основателей создавшей "еПВО" конструкторской группы "Технари" Геннадий Сулдьин.
Он отметил, что российская крылатая ракета "калибр" летела на очень малой высоте, из-за чего ее не могли засечь локаторы. Впрочем, несколько граждан увидели ракету и известили военных с помощью приложения "еПВО".
"Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили "Калибр" из ПЗРК "Игла". Красавицы, большое спасибо!" – написал Сульдин.
Также он отметил, что система сработала именно так, как планировали разработчики. По его словам, приложение задумывалось для отслеживания низко летающих ракет.
"Искренне поздравляю нас, конструкторскую группу "Технари", и всех украинских программистов, которые присоединились к созданию первой в мире сетевой системы ПВО", - поблагодарил Сульдин.
- В начале октября в Украине запустили приложение "ЕПВО" для сообщения о крылатых ракетах или вражеском беспилотнике.
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