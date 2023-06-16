Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Отмечается, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС повлек значительные потери в сфере культурного и исторического наследия Украины.

В зоне затопления фактически оказались 20 заведений – 18 в Херсонской области и 2 в Николаевской.

"В Николаевской области на временно неподконтрольных территориях в зоне подтопления оказались Васильевская сельская библиотека и Покровско-Хуторской сельский клуб, в Херсонской - целых 16 учреждений: 7 дворцов и домов культуры, 2 библиотеки, 2 клубных заведения, 2 музея, 1 художественная школа, 1 галерея, 1 центр культурных услуг", - отметил министр.

Четыре памятника истории в Херсонской области - памятный знак, посвященный 500-летию первого упоминания о казачестве, место крепости "Тягин", дом Полины Райко и Олешковская Сечь - были полностью или частично затоплены. Однако еще нет информации о 2 коммунальных заведениях.

"Мы держим связь с коллегами и внимательно отслеживаем ситуацию как на подконтрольных Украине территориях, так и на временно оккупированных. Все отстроим, все восстановим, а Россия обязательно заплатит самую высокую цену за культурный и экологический геноцид, устроенный в Украине", - добавил Ткаченко.