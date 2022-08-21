На Юге Украины у врага есть ощутимое преимущество в авиации, - офицер ВСУ Прозапас
Офицер ВСУ Валерий Прозапас сообщил, что россияне активно привлекают авиацию по украинским позициям на Херсонщине
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В течение последнего месяца россияне ведут активную оборону своих позиций в Херсонской области. Мы же пытаемся продвинуться дальше. На юге Украины удается в знаки преимущество российской армии в авиации. Поскольку те территории, которые мы тяжелыми боями освободили, россияне атакуют с неба. По 3-4 вылеты за день совершают россияне по нашим позициям", - рассказал Прозапас.
Офицер ВСУ убежден, что россияне до последнего будут защищать сухопутный коридор в оккупированный Крым.
"Я думаю, что для них стоит четкая задача не дать Вооруженным силам Украины перейти к контрнаступлению. Россияне будут защищать сухопутный коридор в Крым, который очень важен для них. Поэтому нам нужно больше оружия и лучше подготовиться к контрнаступлению, чтобы выбить оккупантов из нашего земли", - добавил он.
- С 24 февраля по 20 августа Россия потеряла около 44,9 тыс. военных, 4212 бронемашины, 1907 танков, 1018 систем артиллерии, 803 дроны.
- 20 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении , ведут наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное и направляют усилия на удержание позиций в Харьковской области.
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