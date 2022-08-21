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Главная война с Россией На Юге Украины у врага есть ощутимое преимущество в авиации, - офицер ВСУ Прозапас

На Юге Украины у врага есть ощутимое преимущество в авиации, - офицер ВСУ Прозапас

21 августа, 2022 воскресенье
09:32
война с Россией

Офицер ВСУ Валерий Прозапас сообщил, что россияне активно привлекают авиацию по украинским позициям на Херсонщине

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В течение последнего месяца россияне ведут активную оборону своих позиций в Херсонской области. Мы же пытаемся продвинуться дальше. На юге Украины удается в знаки преимущество российской армии в авиации. Поскольку те территории, которые мы тяжелыми боями освободили, россияне атакуют с неба. По 3-4 вылеты за день совершают россияне по нашим позициям", - рассказал Прозапас.

Офицер ВСУ убежден, что россияне до последнего будут защищать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

"Я думаю, что для них стоит четкая задача не дать Вооруженным силам Украины перейти к контрнаступлению. Россияне будут защищать сухопутный коридор в Крым, который очень важен для них. Поэтому нам нужно больше оружия и лучше подготовиться к контрнаступлению, чтобы выбить оккупантов из нашего земли", - добавил он.

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Украина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
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