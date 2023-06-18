На юге Украины силы ПВО уничтожили четыре российских беспилотника
Украинские военные в течение 18 июня уничтожили четыре российских беспилотника на юге Украины
Об этом 18 июня сообщает ОК "Юг".
"18 июня 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены четыре беспилотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Херсонской области уничтожены два ударных БПЛА "Ланцет" и один БПЛА ZALA, а в Николаевской области - один БПЛА оперативно-тактического уровня.
- В субботу, 17 июня, в Херсонской области силы противовоздушной обороны уничтожили два российских беспилотника.
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