На Юге Украины россияне разворачивают самую мощную группировку. Очевидно, для наступления - координатор "Информсопротивления" Машовец

Свои рассуждения он привел сегодня, 30 июля 2022 года, на фейсбуке.

"В течение последних 3-х суток за БТГр-ми (батальонно-тактическими группами, – ред.) российских воздушно-десантных войск (ВДВ), которые уже проследовали на Херсонско – Бериславский плацдарм в состав группировки "Юг", все автомобильные и железнодорожные коммуникации противника в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях, на полуострове Крым и в Ростовской области России сейчас просто "забиты" войсками армий ВВО (восточного военного округа РФ, – ред.), которые сейчас активно перемещаются в Южную операционную зону", - отметил Машовец.

По его данным, основная масса железнодорожных эшелонов передвигается через Керчь и Джанкой "на две основные станции разгрузки для Херсонского и Запорожского направлений, соответственно – на Бриловку и Сокологорное".

"На автомобильной дороге М-14 по дирекции Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новая Каховка колонны войск СХВО также прут одна за другой, почти непрерывно", - подчеркнул эксперт.

"Объем и темпы перемещения живой силы, ВВТ (вооружения и военной техники, – ред.), материальных средств и предметов материально-технического обеспечения таков, что коммуникации просто не выдерживают. А их реальная пропускная способность, судя по всему, просто замедляет весь этот процесс, выбивая его из установленного российским военным командованием графика. Например, российская дирекция Крымского моста была вынуждена на полсуток отменить перемещение через железнодорожный мост любых гражданских поездов из-за необходимости пропустить по нему в должное время и в должном количестве военные эшелоны. И это явно не "штатная ситуация", - описал ситуацию Константин Машовец.

При этом основу новой российской группировки на Юге Украины, как заявляет полковник, "будут составлять войска Восточного военного округа ВС РФ". Включая 35-ю общевойсковую армию ВВО, "печально известную на весь мир "яркими подвигами" своих военных под Киевом".

"Это те самые, с награбленными стиралками, шуруповертами, собачьими будками и женским бельем, которые первыми среди российских военных "прославились" на весь мир убийствами, изнасилованиями и пытками мирного населения, мародерством и грабежом. Так сказать, очень типичные представители нынешнего российского "глубинного" общества", - напомнил Машовец.

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После Киевщины они действовали в Харьковской области, вблизи Изюма.

Как отмечает координатор "ИС", "эта банда уже прибыла из состава группировки "Изюм" в оперативные тылы группировки "Юг" (район Софиевка – Горностаевка – Кривой Рог – Воскресенская)".

Среди прибывших, подчеркнул Константин Машовец, есть "настоящая "звезда" этого сонма убийц, палачей, насильников и мародеров - 64-я отдельная мотострелковая бригада, известная своими "подвигами" в треугольнике Буча - Ирпень - Гостомель".

В общем, кроме нее здесь собрались батальонно-тактические и тактические группы из состава 38-й, 69-й, 107-й, 165-й и 71-й российских военных бригад.

"Даже 82-й ремонтно-восстановительный батальон и "медицинскую тактическую" группу они тоже притащили с собой", - добавил Машовец.

"Лично для меня, например, перемещение и применение именно 35-й общевоенной армии Восточного военного округа ВС РФ, в этом смысле, является своеобразным маркером, показателем того – куда именно приковано в данный момент внимание их Генштаба. Вспомните, первое наступление на Киев, главное направление - именно 35-я армия была основой той группировки войск, которая прорвалась ближе всех к Киеву, затем недолгое "восстановление" и снова главное направление, самое острие - Изюм. И снова тут появляется именно 35-я армия... причем, с ее появлением ситуация там обострилась очень существенно. И вот теперь - Херсонские степи севернее крымских перешейков. Не думаю, что это случайно так сложилось", - рассуждает Константин Машовец.

Остановился он и на ситуации с "тремя разрушенными полуразрушенными мостами".

"Для того чтобы обеспечить переброску дополнительных сил и средств в "зону ответственности" своей группировки войск, действующей на Криворожском направлении, после поражения Антоновского моста Силами обороны Украины противник навел понтонную переправу через Днепр в районе населенного пункта Львовое. Более того, в то же время в районе Дарьевки командование войск противника просто демонтировало понтонную переправу через Ингулец, так как ему удалось восстановить мост поблизости путем перекрытия поврежденных участков стальными плитами. В свою очередь, 28 июля этого года противник после проведения инженерных работ на шлюзе Каховской ГЭС (накрыли дорожное полотно армированными плитами толщиной 160 мм) продолжает перебрасывать ВВТ (вооружение и военную технику, – ред.), в направлении Веселое – Широкая Балка – вероятно Чаривное, – заявил Машовец.

"На Юге собирается настоящая Тьма. Для ведения эффективной обороны, даже пусть на оперативном или оперативно-тактическом уровне этого всего многовато. Комбинация из 35-й, 36-й и 5-й ОВА (общевойсковых армий, - ред.) Восточного военного округа и 2-х армий (49-й и 58-й ОВА) Южного округа + главные силы "всея ВДВ России" + не менее 3 "не последних" бригад МП (мотопехоты, - ред.) + 3 бригады специального назначения, лично у меня вызывает ощущение определенного дежавю", - подытожил координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" полковник Константин Машовец.

Напомним, кроме Антоновского автомобильного моста ВСУ ударили по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр на Херсонщине.

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